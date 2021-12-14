«الغرف السياحية» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار العمرة: تحدد حسب العدد

انتظر الشعب المصري نحو 3 سنوات، عودة موسم العمر المتوقف منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع اقتراب عودة الموسم، والسماح للمعتمرين المصريين من السفر لأداء ماسكها، يتساءل الجميع عن حقيقة ارتفاع أسعار العمرة بعد تلك الفترة من التوقف، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها شركات السياحة حاليًا، وفرضتها المملكة على القادمين إليها.

حقيقة ارتفاع أسعار العمرة

وفي هذا الشأن، قال أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إن رفع السعودية الحظر عن مصر، والسماح بعودة المعتمرين المصريين، كان أكثر الخطوات الإيجابية منذ سنوات، بالنسبة للعاملين في قطاع السياحة، مضيفًا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سيناقش قرار عودة العمرة في مصر خلال الاجتماع الوزاري المقبل، وبعدها يلتقي باللجنة العليا للحج والعمرة لإقرار الضوابط واعتمادها.

أسعار رحلات العمرة

وعن حقيقة ارتفاع أسعار العمرة، أضاف «صحصاح» في حديثه مع «الوطن»، أن هناك توقعات تشير إلى أن عدد المعتمرين المصريين لن يتعدى 200 ألف مسافر لآداء مناسك العمرة هذا الموسم، وهو رقم ضئيل أمام الإقبال الشديد للمعتمرين المصريين، بعد توقف اقترب من العام الثالث، وهو ما سيجعل الأسعار تتزايد بنسبة قد تصل إلى 50%، إذ سيتجاوز متوسط الرحلة للمعتمر 35 ألف جنيه.

وتأمل «الغرف السياحية» في زيادة حصة مصر من أعداد المعتمرين إلى 500 ألف معتمر، بحسب «صحصاح»، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة سيكون الوضع مناسبًا، والزيادة معقولة، ولن تتعدى 25% مقارنة بالعام الماضي، إذ سيتراوح متوسط الرحلة للمعتمر ما بين 17 إلى 20 ألف جنيه.

وأوضح، أن الإجراءات الاحترازية المشددة في وسائل التنقل وفنادق الإقامة وتقليل الأعداد داخل الغرف، من بين أسباب زيادة أسعار العمرة: «الغرف آخرها هتشيل فردين، والأتوبيسات بنص عددها».