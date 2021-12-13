5 نجمات تؤدين مناسك العمرة خلال أسبوع.. أحدثهن إيمي سمير غانم

أدت النجمة إيمي سمير غانم، ابنة النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مناسك العمرة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث نشرت عبر حسابها على «انستجرام»، صورة لها بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي، صحبتها بتعليق: «الحمد لله».

إيمي نشرت فيديو قصير حول الكعبة

كما نشرت عبر ستورى حسابها على إنستجرام، فيديو قصير يظهر طواف المعتمرين حول الكعبة المشرفة.

بالفيديو كول.. نجمات يشاركن هالة صدقي الدعاء أثناء أدائهن العمرة

حرصت الفنانة إلهام شاهين، والفنانة يسرا، والإعلامية بوسي شلبي، على الدعاء للفنانة هالة صدقي، عن طريق الفيديو، أثناء أدائهن مراسم العمرة.

ونشرت هالة صدقي صورة للحرم المكي، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «أصحابي وزملائي راحو عمرة وفتحوا الكاميرا علشان أكون معاهم وأسمعهم وهما بيدعولي، شكرا يا بوسي على الفكرة والدعاء، وطبعا يسرا وإلهام يارب يديم المحبة».

وتتواجد الفنانة هالة صدقي في جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته يوم 6 ديسمبر الجاري.

ليلى علوي تنشر صورة لها أمام الكعبة

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تأدية مناسك العمرة، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لمحبي ليلى علوي، عبر موقع «إنستجرام»، صورا لها أثناء تواجدها في الحرم المكي، وظهرت في الصور مرتدية عباءة، وتقوم بالدعاء أمام الكعبة