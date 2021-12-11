شروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة.. وأسعار الرحلات المتوقعة

بدأت المملكة العربية السعودية في تلقي طلبات رحلات العمرة، استعدادا لعمرة رجب المقبل، لذلك يبحث الكثيرون عن شروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة، في ظل انتشار جائحة كورونا، وزيادة أعداد المصابين حول العالم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة اليومية، التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، شروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة، وفق بيان عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة، بالإضافة إلى أسعار رحلات العمرة المتوقعة خلال عمرة رجب في السطور التالية..

شروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة

وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، فإنه يشترط لدخول أراضي المملكة اتباع الآتي..

إجراء مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية.

أن تكون نتيجة شهادة التحليل تتضمن رمز QR المعتمدة من وزارة الصحة.

الشهادة الموثقة للقادمين لأداء مناسك العمرة هي الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز (QR)، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

إجراء الدخول للمملكة لأداء مناسك العمرة

وبحسب بيان الاتحاد، فإن الدول التي سمحت المملكة بعودة الطيران المباشر بينهما بشكل مباشر وهي «مصر، إندونيسيا، الهند، باكستان، فيتنام، البرازيل» فإن القادمين سيوجهون إلى 3 اختيارات كالآتي..

إذا كان القادم يحمل شهادة موثقة «بركود من المؤسسة الصحية المعتمدة في تلك الدول» بالحصول على جرعتي أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي «فايزر، أسترزينكا، مودرنا، جانسون» فسوف يسمح لهذه الفئة بدخول المملكة بدون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

أما إذا كان القادم قد حصل على أحد اللقاحات المعتمدة وهي «ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين» ولديهم شهادات موثقة، فسيخضعون لحجر صحي مؤسسي لمدة 36 يوما، مع إجراء مسحة PCR ثاني أيام الوصول للمملكة، وإذا كانت النتيجة سلبية، فسيسمح بالدخول في اليوم الثالت.

أما في حالة حصول القادم على لقاح معتمد، ولا يمتلك شهادة موثقة، أو لم يحصل على اللقاح بشكل نهائي، فسيخضعون لحجر مؤسسي لمدة 5 أيام، على أن يقوموا بإجراء مسحتين PCR في اليوم الأول والخامس للوصول، فإذا كانت النتيجة السلبية في الاختبارين، يسمح لهم بدخول المملكة لأداء مناسك العمرة.

أسعار رحلات عمرة رحب 2022 المتوقعة

ومن المتوقع أن تبدأ شركات السياحة الدينية من استقبال طلبات أداء رحلات العمرة بداية من منتصف يناير المقبل، استعدادًا لأداء عمرة رجب، وكما يتوقع أن تكون هناك زيادة في الأسعار ما بين 25 إلى 30% عن السنوات الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي ستتحملها شركات السياحة، وفق ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن».

ويرجح أن تكون أسعار رحلات العمرة كالآتي..

يبدأ سعر برامج العمرة الاقتصادية وتتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 يوما، بداية من 18 ألف جنيه، وحتى 23 ألف جنيه.

برامج العمرة الـ 4 نجوم، فيتوقع أن يتراوح سعر ها ما بين 26 إلى 30 ألف جنيه.

سيتخطى سعر برامج العمرة الـ5 نجوم نحو 40 ألف جنيه.

وكان باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ونائب رئيس الغرفة السابق، قال في تصريحات سابقة لجريدة «الوطن» إن أسعار العمرة 2021 ستكون متفاوتة بين الشركات، وفقا للعديد من المعايير؛ لعل أهمها تصنيف درجة نجومية الفنادق التي سيقيم فيها المعتمرون، ومدى قربها من المسجد الحرام بمكة.