اشتراطات جديدة للتقدم لأداء العمرة.. جواز سفر سار لعام على الأقل

مع اقتراب بدء موسم العمرة لهذا العام، والمتوقع أن تبدأ أولى رحلاته خلال الشهر المقبل، تزايدت التساؤلات داخل الشارع المصري عن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطن الراغب في أداء العمرة لهذا العام، خاصة أن المواطنين المصريين لم يسافروا لأداء العمرة منذ ما يقرب من العامين.

وقال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه بسبب جائحة كورونا ظهرت العديد من المستجدات كاشتراطات جديدة للتقدم لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

اشتراطات أداء العمرة هذا العام

وأضاف «عبدالعال» لـ «الوطن»، أن المواطن الراغب في أداء العمرة لهذا العام عليه تنفيذ العديد من الاشتراطات حتى يستطيع السفر، وتتمثل فيما يلي:

1- أن يكون عمر المتقدم للعمرة تجاوز الـ 12 عاما قبل بدء الرحلة المسافر عليها.

2- جواز السفر الخاص بالمسافر ساري لمدة عام على الأقل.

3 - أن يكون حاصلا على أيا من التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

4- تقديم شهادة معتمدة بالـ «qr code» من وزارة الصحة بنوع التطعيم الذي حصل عليه.

5- أن يكون الشركة المتقدم إليها هي إحدى الشركات الأعضاء في غرفة شركات السياحة.

6- الاستفسار من خلال البوابة المصرية للعمرة عن اسم الشركة التي حجز من خلالها، ويتأكد من أنه تم تفعيلها كشركة منظمة للعمرة لهذا العام على البوابة.

7 - تقديم صورة 4×6 بخلفية بيضاء للحصول على تأشيرة العمرة.

8- أن تكون نتيجة تحليل الـ «pcr» الخاص بكورونا والذي سيجريه قبل السفر للعمرة بـ 48 ساعة أو 72 ساعة، وفقا لما تحدده الضوابط المنظمة للعمرة «سلبية».

9- أن تتعدى المدة ما بين موعد سفره للعمرة وحصوله على الجرعة الثانية للتطعيم نحو أسبوعين.

البعد عن السماسرة والوسطاء

وأشار «عبدالعال» إلى أن تلك الخطوات لن يقوم بها المواطن إلا بعد إصدار وزارة السياحة والآثار للضوابط المصرية وموعد بدء الرحلات، لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن السماسرة والوسطاء عند التقدم لأداء مناسك العمرة.