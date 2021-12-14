حتى لا تتعرض للنصب.. كيف تتأكد من سعر وبرنامج العمرة قبل السفر؟

بعد إعلان المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر بين مصر والمملكة، وفتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية، بداية من الأول ديسمبر الجاري، يستعد الكثيرون لحجز رحلة عمرة رجب، مع شركات السياحة الدينية، لكن البعض يتخوف من أن تكون الأسعار مبالغا فيها، أو يتعرضوا للنصب، كأن يتم تغيير أماكن الإقامة، ومدة التواجد، وغيرها.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات التأكد من برامج رحلات العمرة للعام الهجري 1443، وذلك عبر بوابة العمرة المصرية، التابعة للحكومة المصرية، في السطور التالية..

خطوات التأكد من سعر رحلات العمرة وبرنامجها

بعد الحجز مع شركة السياحة لرحلة العمرة، يمكنك التأكد من سعر الرحلة، وبرنامجها وأماكن الإقامة من خلال اتباع الآتي..

الدخول على موقع بوابة العمرة المصرية التابعة للحكومة المصرية.

اختيار خدمة استعلام عن حالة الحجز

سوف يطلب منك كتابة رقم الجواز السفر أو الرقم القومي

سوف تظهر بيانات المستعلم، مثل الاسم ورقم جواز السفر، تاريخ السفر، برنامج العمرة، أماكن الإقامة وهي تشمل اسم الفندق وموعد التسكين والمغادرة، موعد الانتقال ما بين مكة والمدينة، ودرجة العمرة إذا كانت 3 أو 4 أو 5 نجوم، سعر برنامج العمرة.

شروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة

وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، فإنه يشترط لدخول أراضي المملكة اتباع الآتي..

ألا يقل عمر المتقدم للعمرة عن 12 عاما قبل بدء الرحلة المسافر عليها.

جواز السفر ساري لمدة عام على الأقل.

أن يكون الشركة المتقدم إليها هي إحدى الشركات الأعضاء في غرفة شركات السياحة.

الاستفسار من خلال البوابة المصرية للعمرة عن اسم الشركة التي حجز من خلالها، ويتأكد من أنه تم تفعيلها كشركة منظمة للعمرة لهذا العام على البوابة.

أن ألا تقل المدة ما بين موعد السفر للعمرة وحصول المتقدم على الجرعة الثانية للتطعيم نحو أسبوعين.

إجراء مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية.

أن تكون نتيجة شهادة التحليل تتضمن رمز QR المعتمدة من وزارة الصحة.

الشهادة الموثقة للقادمين لأداء مناسك العمرة هي الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز (QR)، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.