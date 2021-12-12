ضبط 251 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 189 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 156متهم).. وذلك على النحو التالى:

(17) بندقية آلية.

(26) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(135) فرد محلى.

(439) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(217) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85167) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(356) حكم جناية.

(25320) حكم حبس جزئى.

(4232) حكم حبس مستأنف.

(44037) حكم غرامة.

(11222) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (11) حادث سرقة سيارات.

ضبط 251 قضية مخدرات

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (251) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (261) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (25,147 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,232 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,911 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,331 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,010 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (950 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (905 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (320 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (90 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (50 جرام).

(10) أمبول مخدر.

عدد (45510) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (348) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (11 سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25546) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (66) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.