ضبط 179 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة من ضبط 179 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات وتنفيذ 85258 حكم قضائي، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وجاءت مضبوطات الأسلحة النارية على النحو التالي:

(14) بندقية آلية.

(30) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات .

(128) فرد محلى.

(305) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(252) قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 85258 حكم قضائي متنوع:

(350) حكم جناية.

(25191) حكم حبس جزئي.

(4167) حكم حبس مستأنف.

(44188) حكم غرامة.

(11362) مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابي، ضم 12 متهما، ارتكبوا (4) حوادث متنوعة.

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (246) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (263) متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,169 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,215 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,465 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,590 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,051 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (790 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (400 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (87 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (71 جرام).

كمية من مخدر الماكس (10 سم ).

عدد (1654) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين، ضبط (52) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26818) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.