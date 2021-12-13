ضبط 247 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (164 سلاح نارى ، بحوزة145متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية .

بندقية رصاص.

(24) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(116) فرد محلى.

(222) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة .

ضبط (243) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (63050) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(264) حكم جناية.

(19039 ) حكم حبس جزئى.

(3079 ) حكم حبس مستأنف.

(31229 ) حكم غرامة.

(9439 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات بحوزة (263) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (25٫935 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (11٫749 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫316 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,698 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (676 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,125كيلوجرام).

كمية من مخدر الأيس وزنت (30 جرام ).

كمية من مخدر البودر وزنت (606 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (2 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (250 جرام).

عدد (10556) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (65) متهماً.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهماً.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (215) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (5 دراجات نارية – 11 سيارة)

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25339) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.