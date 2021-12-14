مصرع طالبة جامعية إثر دهسها أسفل سيارة نقل بأسوان

شهدت منطقة العقاد بجوار ستاد أسوان الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع فتاة إثر دهسها أسفل سيارة نقل ثقيل، وتم نقل جثمان الفتاة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتعرف على الجثة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع فتاة إثر دهسها أسفل سيارة نقل ثقيل «تريلا»، لتلفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة متأثرة بإصابتها، وذلك بمنطقة العقاد بجوار ستاد أسوان الرياضي، وتبين من المعاينة والفحص أن الضحية طالبة جامعية وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثمانها إلى المشرحة.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إل مكان الحادث، وتبين أن الجثمان لفتاة، وأنها أثناء وقت الحادث كانت تتواجد بمفردها، حيث تعرضت للدهس أسفل سيارة نقل ثقيل «تريلا» ما أدى لإخفاء ملامحها بشكل كامل، ولم يتعرف أحد عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وفي سياق آخر شهد طريق صحاري محافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص؛ أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص؛ أسفرت عن إصابة 12 شخصا من جامعة أسوان بطريق صحاري، تحديدًا بالقرب من مطار أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.