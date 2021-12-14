برلماني: تأجيل فرض رسوم على السلع المعمرة لصعوبتها على المواطن الفترة الحالية

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إن البرلمان ناقش التقرير الصادر لتعديل بعض القوانين الخاصة بالضريبة المضافة التي صدرت عام 2016، وتم الموافقة على التعديل بعد مناقشات طويلة بسبب وجود تضارب في مواد القانون.

تعديل قانون القيمة المضافة

وأضاف «بدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بحسب عام 2020، ألغى القيمة المضافة في بعض النقاط، مشيرا إلى أن وزارة المالية تقدمت بالقانون من أجل تعديل بعض النقاط.

تأجيل مناقشة فرض رسوم دمغة جديدة

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم تأجيل تعديل قانون الدمغة بعد مناقشة النواب والحكومة، لافتا إلى أن الدمغة تتعلق ببعض القطاعات الحيوية، والتعديل جاء في 8 مواد تفرض ضرائب على عدة أمور؛ منها الوثائق التأمينية وفرض رسوم على بعض السلع المعمرة، والمستخدمة في كل بيت بمصر، وهذا أمر صعب في ظل تحمل المواطن للأعباء الاقتصادية حسبما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم إضافة أعباء على قطاع السياحة الذي ينمو ببطء، وفرض رسوم عليه يعوق تطويره، وكذلك فرض رسوم على بعض الأجهزة مثل أجهزة التبريد، وكذلك السلع في الموجودة في السوق الحرة.

وتابع: «هذا التعديل غير محبب، ويجب العمل على إيجاد فرص عمل وليس اختيار الحل السهل بفرض رسوم على المواطن، وكان في مناقشة ضد رفض فرض رسوم على المسارح وسايبين مطربين المهرجانات دون أي تقييد وتم إرجاء مناقشة هذا القانون عشان يكون بطريقة أفضل الفترة الجاية، وبما أننا مسئولين عن شعب ووطن مينفعش ناخد القرار كده».