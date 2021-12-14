مجهول يطلق الرصاص على مدير تموين مركز بدر بالبحيرة

تعرض مدير مكتب تموين مركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لإطلاق النار، وذلك أثناء نزوله من منزله، بذات المدينة عن طريق شخص يرتدى نقابا.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة العام، «مفيد خ.»، مصاب بتهتك فى الأذن، إثر تعرضه لإطلاق رصاص من شخص مجهول الهوية يرتدي نقابا، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الواقع، حيث تبين بالفحص إصابة «مفيد خ.»، حيث يعمل مدير مكتب بريد بمركز بدر، ومقيم بمدينة كوم حمادة.

سؤال المجني عليه

بسؤال المجنى عليه أفاد أنه أثناء نزوله من منزله، قام شخص مجهول الهوية يرتدي نقابا بإطلاق بعض الأعيرة النارية عليه، الأمر الذي أدى إلى إصابته.

ووجه اللواء محمد شعراوى مدير مباحث مديرية أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة، وضبط مرتكب الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.