مصرع شاب صدمه قطار بقرية الطيرية في البحيرة

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمه قطار بقرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة العام، شابا مصابا بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء تعرضه لحادث حيث صدمه قطار أثناء عبوره الطريق بقرية الطيرية التابعة لذات المركز، إلا أنه توفي بعد ساعات من دخول المستشفى.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «نبيه محمد»، 29 عاما مقيم قرية الطيرية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.