مصرع شخصين في حادثي عبور مشاة في البحيرة

لقى مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بالطريق الإقليمي «الخطاطبة -التوفيقية» أمام قرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

أمن البحيرة يتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لحادث عبور مشاة من قبل سيارة مجهولة بالطريق الإقليمي بقرية البريجات التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «أمين توفيق حمزة» 70سنة، من قرية البريجات، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسن في إيتاي البارود

كما لقى مسن أخر مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة نقل بطريق قرية «أبو منجوج» بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجري حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي شبراخيت العام وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى جثة مسن جراء تعرضه لحادث عبور مشاة بقرية أبو منجوج التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمود قناوي محمد داود» 73 سنة، مقيم أبو منجوج، وتم حفظ الجثة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.