مسلم: العاصمة الإدارية الجديدة تاج على رأس الإنجازات في مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد تاجًا على رأس الإنجازات التي تشهدها مصر، موضحًا أنه زار العاصمة الإدارية الأسبوع الماضي مع شقيقه، فوجدت أن ما حدث أمر يدعو للفخر، رغم أنه عندما طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع قوبل بموجة من الرفض، مشيدًا بأسامة الغزالي حرب، عندما انتقد المشروع قبل البدء في تنفيذه، ثم اعتذر وتراجع عن رأيه السابق وأشاد بالمشروع، «عنده شجاعة أدبية» للاعتذار.

مسلم يناشد الجامعات والمدارس بتنظيم رحلات للعاصمة الإدارية

وناشد «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على قناة «النهار»، اليوم، المدارس والجامعات بتنظيم رحلات للطلاب للعاصمة الإدارية الجديدة، فسنجد مجلس نواب وهيئات حكومية ومساجد وكاتدرائية، ومباني، ومونوريل، « حاجة فعلا كويسة جدا، الناس تشوف الحلم ده، كمان القاهرة القديمة تطورت تطور مذهل»، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تأخذ من ميزانية الدولة، بل رفعت قيمة الأراضي والمدن حولها، وحققت أهداف الدولة، مؤكدًا أن المطورين لم يتحمسوا أثناء طرح الرئيس السيسي فكرة إنشاء العاصمة الإدارية، فكان الرئيس السيسي يسبقهم في الفكر، «دلوقتي بيجروا عشان ياخدوا».

مينفعش نكون غير ناجحين في الآثار.. «يبقى عيب علينا وتبقى كارثة»

وعن مجال الآثار، قال رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنه لا يجوز أن نكون غير ناجحين في الآثار، «مينفعش نكون غير ناجحين في الآثار، يبقى عيب علينا وكارثة، لازم نجاح، يمكن فيروس كورونا عطل الدنيا شوية، لكن أعتقد الفترة الجاية هتبقى الأمور أفضل مع الافتتاحات الجديدة، والثقافة الشعبية تغيرت تجاه الموضوع، الناس بقت تروح متحف الحضارة، كان واخدين سمعة عن أن الشعب المصري آخر ناس بيروحوا الأماكن الأثرية، الموضوع ده اختلف، بقى فيه زيارات، ده غير الرحلات المنظمة من الطلاب».

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك إنجازات ضخمة في الدولة المصرية، وأصبح هناك تنمية في كل متر من أرض الدولة، ويتبقى أن الوعي هي القضية الأصعب، كونها تحتاج تراكم وتثقيف وتنسيق بين المؤسسات، سواء المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلام، «الثقافة بالذات شغلها مؤثر، ومحتاجين في كل المحافظات مسارح وقصور ثقافية نواجه بيها معركة الوعي الصعبة، لأن هناك أموالا كبيرة تضخ في هذا الأمر، ولازم نبني ثقافة عند الناس تقدر تحافظ بيها على الإنجازات».