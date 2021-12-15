زميل محمد صلاح في المقاولين: كنا بناكل الكشري في أكياس (فيديو)

حكى سمير زيرو، صديق محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، كواليس الصورة الشهيرة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ صلاح وزملائه في إحدى محطات القطارات أثناء لعبه لنادي المقاولين العرب.

وذكر زيرو خلال بث مباشر مع تليفزيون جريدة الوطن، أن الصورة كانت أثناء الانتقال لمحافظة أسيوط لمقابلة فريق بترول أسيوط وتم التقاطها على رصيف محطة قطارات مصر بميدان رمسيس استعدادًا للسفر لأسيوط.

وأوضح زيرو أن هذه الصورة تم التقاطها عام 2006، لافتًا إلى أنهم كانوا في بداية حياتهم وقتها وكان كل شخص منهم معه نقود رمزية تكفيه للعودة لمنزله فقط «كان معانا مصاريف رمزية جدا ميكملش 10 جنيه تروح بيها بيتك».

وأشار إلى أن صلاح بعد هذه المباراة التي انتهت بفوز المقاولين بهدف نظيف أو بالتعادل لم يستطع العودة لمنزله، نظرًا لأنهم وصلوا إلى القاهرة متأخرًا وذهب للمبيت رفقة صديقه أحمد سعد، حيث كان صلاح يبيت عند أحد زملائه عندما يتأخر ولا يستطيع العودة لقريته في محافظة الغربية.

طول عمره بيشتغل على نفسه

وأكد أنهم لم يتوقعوا أن يصل محمد صلاح لهذه المكانة «طول عمره بيشتغل على نفسه إنه يكون في مكان محترم وربنا كرمه من وسع»، مشيدًا بتواضع محمد صلاح وتواصله الدائم مع زملائه في الفريق ومساعدته لهم واستجابته لطلباتهم وحضوره أفراحهم دائمًا.

وتابع: «صلاح كان أهدى واحد في الشلة وطول عمره محترم وكان معانا باسم مرسي والنني ومحمد صلاح بيسأل علينا وبيكلمنا والأول كان فيه تواصل مستمر الموضوع بقى صعب شوية وما زال بيساعد وأي حد يكلمه أو نكلم حد يكلمه مبيتأخرش».

ولفت إلى أن الصورة فيها زملاء صلاح «باسم رنجة وأحمد سعد»، متذكرًا أيام الصبا وتناول أكياس الكشري: «كنا بناكل كشري قدام النادي وكل واحد بيجيب كيس كشري».