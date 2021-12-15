لطفي لبيب: عمري ما اتخانقت مع زميل.. سلم قلبك لله هتوصل للسلام النفسي

كشف الفنان لطفي لبيب عن سبب محبة الوسط الفني له قائلًا: «عمري ما اتخانقت مع زميل أو عملت مشكلة مع زميل وكنت حريص على مشاعر زمايلي في كل لحظة وعشان كده الناس بتودني وبتزورني وانا في نعمة» مضيفًا: «الإنسان يوصل للسلام النفسي لما يسلم قلبه لله ويتوكل على الله وميغضبش حد ويحب الناس كلها ويتمنى الخير للناس كلها».

وأوضح لطفي لبيب خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» أنه يحب التمثيل، مؤكدًا أنه يمارس الكتابة هذه الأيام ويعتبرها نوعا من الفن والإبداع أكثر من التمثيل «أنا بحب التمثيل وبعشقه وبكتب اليومين دول كتابات جميلة».

غيران على الإنتاج الفني ومعظم العاملين في الفن هواة

وأكد لطفي لبيب عدم رضاه عن الإنتاج الفني هذه الأيام «غيران على الإنتاج في مصر والإنتاج في مصر فيه أزمة ولو بصيت على أي مسلسل مصري كله داخلي وإحنا محتاجين أكسجين ومحتاجين هوا».

كما أبدى لطفي لبيب عدم رضاه عن بعض العاملين في الوسط الفني بسبب عدم التزامهم بالمواعيد «معظم العاملين هواة مش محترفين ومفيش واحد بيروح في معاده واللي يروح في معاده هو ده الاحتراف لكن ده بيقول أنا آجي في أي وقت».