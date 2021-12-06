ظافر العابدين بعد جائزة «القاهرة السينمائي»: رد فعل الجمهور أسعدني

أعرب الفنان ظافر العابدين، صانع وبطل ومخرج فيلم «غدوة»، عن سعادته الكبيرة بفوز فيلمه بجائزة بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي والمنقضية مؤخرًا، مؤكدًا كذلك على سعادته الكبيرة برود أفعال الجمهور المصري على الفيلم.

وأضاف «العابدين»، خلال حديثه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن مهرجان القاهرة السينمائي نظم لفيلمه 3 عروض على مدار أيام المهرجان الماضية، لافتًا إلى أن كل عروض الفيلم كانت كاملة العدد وشهدت حضورا طاغيا، جعله سعيد للغاية، خاصة بعدما لاحظ إعجاب الجمهور بالفيلم.

فيلم تونسي

«غدوة»، فيلم تونسي من إخراج وبطولة النجم التونسي ظافر العابدين، ويتناول قصة إنسانية لشاب تونسي، ولكنها تخص كل الوطن العربي، كما أكد بطله ومخرجه في أكثر لقاء تليفزيوني سابق له.

وكان قد كشف الفنان ظافر العابدين عن السبب وراء تقديم فيلمه «غدوة» المشارك في المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، موضحا أن إصابة شقيقه بالسرطان كانت وراء الفكرة المبدئية للفيلم، متابعا: «عندما أصيب شقيقي بالسرطان بحثت لمدة عامل كامل عن الدواء رغم وجوده ضمن التأمين».

ظافر العابدين: دوري في «غدوة» مختلف

وأضاف الفنان ظافر العابدين خلال الجلسة النقاشية حول الفيلم المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية: «لم يتمكن شقيقي من الحصول على الدواء من الدولة، ولكنه حصل عليه بطريقته الخاصة، وتخيلت لو لم يتمكنوا من الحصول بطريقتهم على العلاج ما الذي كان سيحدث لشقيقي، وماذا يفعل باقي الأشخاص المصابين بالسرطان في تونس..فكرة (غدوة) بدأت من هنا وتم تطوير الفكرة بعد ذلك».

وفي نهاية تلك الجلسة أشار الفنان التونسي، إلى أنه وافق على الدور الذي أداه خلال الفيلم، لأنه كان جديد ومختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل، وذلك بالإضافة إلى العمق الموجود في شخصية «حبيب».