قتلى ومفقودين في غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل الماليزية

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، عقب انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الجنوبية في ماليزيا.

استمرار عمليات البحث عن الضحايا والمفقودين

وكانت صحيفة «ستار»، الماليزية، نقلت عن خدمات الإنقاذ أنّ الضحايا أربع سيدات وستة رجال، كما أن 29 آخرين في عداد المفقودين، وجرى إطلاق عملية للبحث عنهم، ووقع الحادث في منطقة «تانجونج بالاو»، بولاية جوهر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو.

دخول غير قانوني للمياه الماليزية

وأفادت السلطات المعنية بتنظيم الشؤون البحرية بأنها تعتقد دخول المهاجرين، المياه الماليزية بشكل غير قانوني، إلاّ أنّه لم يتضح من أين انطلق القارب.

غرق قارب يحمل عددا من السائحين

وكانت ماليزيا شهدت حادث غرق مركبا يقل سائحين صينيين أواخر يناير عام 2017، وحينها قال مسؤولون ماليزيون إنّ 3 سائحين صينيين قُتلوا، في حين ما يزال 5 في عِداد المفقودين بعد غرق قاربهم.

ارتفاع الأمواج وغرق القارب

وأفاد المسؤولون أنّ أحد أفراد طاقم المركب الماليزي في عداد المفقودين، بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة بورنيو، وقال أحمد بوزي أب قهار، المدير العام لوكالة الإنقاذ البحري الماليزية، في بيان له، إنّ الوكالة أنقذت 20 صينيا وإثنين من طاقم القارب، ولم يصل القارب إلى وجهته لجزيرة مينجالوم، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا بعدما غادر كوتا كينابالو في ولاية صباح الواقعة شرق البلاد.

وقالت حينها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إنّ الرئيس الصيني «شي جين»، طالب جميع الإدارات الحكومية في بلاده تعزيز التعاون مع السلطات الماليزية فيما يتعلق بجهود الإنقاذ.