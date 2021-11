كوارث عالمية: حرائق وزلازل وجثث مهاجرين من آسيا إلى أوروبا

شهدت بعض الدول، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، وشهدت لبنان، عدة حرائق، في مناطق متفرقة من البلاد، ووصفت هذه الحرائق بالكارثية، فيما شهدت إيران، عدة زلزال، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي إسبانيا، عثرت السلطات، على جثث 8 مهاجرين أفارقة في مركب كانت الأمواج تجرفه قبالة جزيرة جران كناريا.

والتهمت الحرائق التي اندلعت في لبنان، مساحات شاسعة بدءا من قرى قضاء عكار أقصى شمالي البلاد وصولا إلى منطقة صور في أقصى الجنوب، فيما أعلن الجيش اللبناني، مشاركته في عمليات إخماد الحرائق.

واندلع حريق كبير في منطقة الواسطة «اداريا الخرايب»، فيما قامت عناصر الدفاع المدني، على تطويق الحريق. ومن جانبه، قال الجيش اللبناني على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن طائرتين تابعتين للقوات الجوية، شاركتا في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في منطقة بيت مري في محافظة جبل لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

بدورها، أشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، إلى مشاركة 3 آليات إطفاء في عمليات إطفاء الحرائق المندلعة في احراج منطقة «بيت مري- المونتفيردي».

وكان وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، قال في وقت سابق، لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن أسباب اندلاع الحرائق هي"عوامل المناخ والجفاف والحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى إهمال المزارعين لتنظيف أراضيهم وبساتينهم من الأعشاب الجافة، وانتشار مكبات النفايات العشوائية التي يتم إحراقها بشكل فوضوي.

وأوضح ياسين، أن عملية إطفاء الحرائق تتم بطرق بدائية، فيما، عزا خبراء البيئة أسباب الحرائق إلى التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وفي إيران، هز زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، أعقبه هزة ارتدادية شديدة وأكثر من 17 هزة أخرى جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في بندر عباس، عاصمة محافظة هرمزجان، على ثر سقوط عمود كهربائي، وإصابة 47 آخرين على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال «المركز الإيراني لرصد الزلازل»، التابع لـ جامعة طهران، في تقرير، إن الهزة الرئيسية، وقعت بالقرب من بلدة فين الداخلية الصغيرة، مشيرا في وقت لاحق، إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 6.3 درجات ، قريبة جدا من نفس الموقع في محافظة هرمزجان الجنوبية.

وسجل المركز الإيراني، من بين 17 زلزالا في محافظة هرمزجان خلال الساعات الـ5 اللاحقة، وقعت 8 زلازل تراوحت قوتها بين 4 و4.5 درجات على مقياس ريختر.

من جانبها، نشرت وكالات الأنباء الإيرانية، عدة صور لجبال مغطاة بسحب الغبار المتصاعد، وشاحنات كبيرة تتأرجح، ومبان تهتز.

وأصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعليمات لجميع وكالات الإغاثة والوزارات المعنية بالإسراع لمساعدة المتضررين من الزلزال بأسرع وقت ممكن.

وقالت السلطات الإيرانية، إن الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان لم يؤثر على محطة بوشهر النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي إسبانيا، عثرت قوات خفر السواحل، على جثث 8 مهاجرين أفارقة في مركب كانت الأمواج تجرفه قبالة جزيرة جران كناريا بـ «جزر الكناري».

وأنقذت قوات خفر السواحل الإسبانية، 62 مهاجرا، فيما تم نقل 3 آخرين في حالة حرجة إلى مستشفى في جران كناريا، فيما عالجت قوات خفر السواحل، 9 آخرين أثناء نقلهم إلى الجزيرة، فيما اعترضت قوات خفر السواحل الإسبانية، مركب مهاجرين آخر، على متنه 35 رجلا وامرأة.

من جانبها، أنقذت منظمة بولندية غير حكومية، اثنين من المهاجرين السوريين، مساء أمس الأحد، بعد أن عبر الشقيقان الحدود من بيلاروسيا ودخلا لمسافة 40 كيلومترا في أراضي بولندا.

واحتشد عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من العراق، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

واتهمت بولندا، بيلاروسيا، بنقل المهاجرين إلى الحدود بينهما لافتعال أزمة، بينما قالت مينسك، إن حكومة وارسو تطردهم باستخدام العنف، فيما بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره البولندي، زبيجنيف راو، تطورات الأوضاع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، مؤكدا دعم واشنطن لـ وارسو

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، عن تسيير أول رحلة عودة لـ العراقيين من بيلاروسيا في 18 نوفمبر الجاري، مؤكدة انها مع العودة الطوعية للمهاجرين.

وفي أفغانستان، قتل مسلحون مجهولون، عضوين بقوات الأمن التابعة للحكومة السابقة، في منطقة خواجا جار بـ مقاطعة تخار شمال البلاد. وكانت حركة «طالبان»، أجرت أمس الأحد، عرضا عسكريا في العاصمة الأفغانية «كابول»، بإشراك عربات مدرعة من طراز «إم 117» أمريكية الصنع ومروحيات روسية فيما أظهر تحول قوات الحركة إلى جيش نظامي عامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لحركة «طالبان»، عناية الله خوارزمي، إن العرض مرتبط بتخريج 250 جنديا بعد انتهاء فترة تدريبهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Taliban forces held a military parade in Kabul using captured American-made armored vehicles and Russian helicopters in a display that showed their ongoing transformation from an insurgent force to a regular standing army https://t.co/v4q9fSm5YL pic.twitter.com/SW6RzjoHMu