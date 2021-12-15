«الصحة المغربية» تحذر من «انتكاسة وبائية» بسبب العزوف عن التطعيم

أطلقت وزارة الصحة المغربية تحذيراً من إمكانية تعرض البلاد لـ«انتكاسة وبائية»؛ على خلفية تخلي عدد كبير من المواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا.

«الصحة» تحذر من تدهور البلاد بسبب كورونا

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: «يعد المنحى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق تغير، قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا».

تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح بجرعات معززة

وتابعت: «للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، ورغم الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية، والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة».

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

وكان المغرب قد سجل يوم أمس الثلاثاء 219 إصابة جديد بفيروس كورونا، إضافة إلى 62 أمس الأول ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763، وسجلت الوزارة في وقت سابق تراجع الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التطعيم في 21 أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى سخط واحتجاجات عارمة في البلاد.

تخوف من تلقي اللقاح وتراجع في أعداد الملقحين

كما أرجع مراقبون التراجع في الإقبال على التطعيم إلى إعلان حاصلين على اللقاحات في وسائل الإعلام عن تعرضهم أو ذويهم لمضاعفات بسبب اللقاح، وصلت إلى حدوث عاهات وفي بعض الحالات إلى الوفاة، إلاّ أنّ وزارة الصحة المغربية كانت قد نفت ذلك في وقت سابق وقالت إن ما حدث لهم لا علاقة له باللقاح وأنه آمن.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها سمحت بتنظيم رحلات جوية استثنائية، تعيد المواطنين المغاربة العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحورة أوميكرون.