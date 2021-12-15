«الصحة» تكشف سيناريوهات الموجة الخامسة لكورونا.. وشرط وحيد للنجاة منها

توقّع مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، دخول مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، بنهاية شهر ديسمبر أو بداية شهر فبراير ومارس، وفقا للمنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

الموجة الخامسة لفيروس كورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، متحدّثا عن سيناريوهات الموجة الخامسة، أنّ الموجة الرابعة لفيروس كورونا قد تنكسر بنهاية شهر ديسمبر، ليستقر المنحنى الوبائي لفترة، ثم تدخل مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا بداية من شهر مارس أو تحديدا منتصف شهر فبراير.

وأوضح المصدر، أنّ السيناريوهات متوقفة على مدى التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام والتكدس، متابعا: «مصر ما زالت في ذروة الموجة الرابعة».

وأكد المصدر أنّ تطيعمات كورونا أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية، وعلى المواطنين مساعدة الدولة للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 40% بنهاية 2021، و50% منتصف العام المقبل للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والوصول إلى مناعة القطيع، مشيرا إلى أنّ اللقاحات تعزز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا التحورات الجديدة التي تحدث له.

فاعلية لقاحات كورونا أمام المتحورات الجديدة

وعن فعالية اللقاحات أمام المتحور الجديد، أكد أنّ اللقاحات فاعلة لمواجهة فيروس كورونا وإن قلت ستكون بنسبة معينة وليست «صفر»، لذلك يجب أخذ اللقاحالت لأنها عامل أساسي في خفض معدلات الإصابات ودخول المستشفيات، كما أنّها تخفّض معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة أمس 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 308829 حتى اليوم.