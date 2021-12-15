كورونا في مصر.. عقار جديد لمضاعفات الفيروس وارتفاع معدلات الشفاء

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

وقالت الوزارة في تقارير رسمية لها، إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا، حيث وصل معدل الشفاء إلى 83.3% داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ارتفاع إصابات فيروس كورونا، ولكن الإصابات بسيطة ومتوسطة وتختلف عن إصابات الموجات الثلاث السابقة.

لقاحات كورونا

وأضافت الوزارة، أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في التخفيف عن الضغط على المنظومة الصحية، وجعلت الأعراض في حالة الإصابة بسيطة ومعظها داخل العزل المنزلى، لافتا إلى أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر من الحصول على اللقاح من خلال الحجز من موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، مؤكدة أن اللقاح يساهم في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وأوضحت الوزارة أن جميع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم يعانِ أحد منهم من ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد اللقاح وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع وإحساس بالتعب والإرهاق فقط، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الشراء الموحد من توقيع اتفاقية شراء عقار إيفوشيلد Evusheld بتركيبته الجديدة التي تضم 2 من الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab) / cilgavimab) مع شركة أسترازينيكا، وبذلك تصبح مصر ثاني بلدان الشرق الأوسط ومن أوائل بلدان العالم التي توقع اتفاقية لشراء عقار «إيفوشيلد» لحماية المرضى الذين يعانون ضعفا في المناعة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس.