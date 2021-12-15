الملحن إيهاب عبد الواحد يكشف كواليس أغنية «الغزالة رايقة»

كشف الملحن «إيهاب عبد الواحد»، كواليس العمل على أغنية «الغزالة رايقة»، ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، للمخرج بيتر ميمي، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي 5 يناير المقبل، وحصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية بعد إذاعة جزء صغير منها في البرومو الدعائي للفيلم الذي وصلت مشاهداته إلى 5 ملايين مشاهدة على «فيس بوك»، بعد مرور 10 أيام على طرحه.

وتساءل الجمهور عن أغنية «الغزالة رايقة»، التي تأتي ضمن أحداث الفيلم، في تعليقات متتالية على منصات التواصل الاجتماعي، وقال إيهاب عبد الواحد الذي درب الطفل محمد أسامة على أداء الأغنية، خلال لقاءه في برنامج «ذا إنسايدر»: «هو فنان حقيقي، وممثل قبل أن يكون مغني، بيفكرني بنفسي وأنا صغير جدا، وحاسس إن الأغنية هتكون سبب أنه ينجح ويكسر الدنيا».

منة القيعي وراء اختيار محمد أسامة لغناء «الغزالة رايقة»

وأشار «عبد الواحد»، إلى أنّ «منة عدلي القيعي»، كانت وراء فكرة الاستعانة بالطفل محمد أسامة: «منة كلمتني وقالتلي فيه طفل صغير صوته حلو جدا وهو عايز فرصة، والفيلم تدور أحداثه حول نفس الفكرة، وبعتتلي الفيديو اللي بيغني فيه وأنا أنبهرت بيه، وبدأنا نشتغل على الأغنية».

محمد أسامة: أتمنى الغناء مع تامر حسني

و عبر الطفل محمد أسامة عن سعادته بالأغنية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، وقال إنّه يتمنى تقديم أغنية مع تامر حسني، وأوضح أنه تلقى عدد من العروض للتمثيل منها مسلسل درامي من بطولة منى زكي بالإضافة إلى فيلم آخر.

وتأتي أغنية الغزالة رايقة ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، بالإضافة إلى محمود حافظ وعدد من ضيوف الشرف.