منى شلبي تعلق على خسارتها جائزة «إيمي الدولية».. ومنتج المسلسل يدعمها

نشرت الفنانة منة شلبي، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يتضمن رسالة شكر للقائمين على حفل توزيع جوائز «إيمي انترناشونال»، بعد خسارتها جائزة «إيمي الدولية»، التي رُشحت لها عن مسلسلها «في كل أسبوع يوم جمعة».

وقدمت الفنانة منة شلبي، رسالة شكر وامتنان، لإدارة حفل جوائز «إيمي الدولية»، بعد خسارتها في المنافسة مع ثلاث نجمات من حول العالم، وهن: الإسبانية آني جابارين عن مسلسل «باتريا»، فضلا عن مشاركة الأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي عن مسلسل « El Cuaderno de Tomy»، بجانب مشاركة البريطانية هايلي سكوايرز عن مسلسل «مواد الكبار».

وفازت بالجائزة البريطانية، هايلي سكوايرز، عن مسلسلها «مواد الكبار»، أمس، في حفل جوائز «إيمي الدولية».

منة شلبي تعلق على خسارتها بروح رياضية

وعلقت الفنانة منة شلبي على خسارتها، بكل روح رياضية، عبر «إنستجرام»، قائلة، «كرمت وفخور وشاكرة جدا لكل الحب.. شكرًا لك iemmys على التقدير والخبرة الممتدة.. وشكرا لكم جميعا على دعمكم وتشجيعكم! كلماتكم تمكّنني وتلهمني للمضي قدمًا وأن أقدم أفضل ما لدي».

وأطلت الفنانة منة شلبي، على السجادة الحمراء أمس، بفستان أسود، وخلال حوارها مع إحدى القنوات على السجادة الحمراء، صرحت بعض التصريحات قائلة، «أنا ممتنة للغاية وشرف لي أن أتواجد هنا.. متحمسة أيضا لأن هذا الحدث هام للغاية بالنسبة لي، وعلمت بخبر ترشيحي للجائزة عن طريق البريد الإلكتروني وحينما رأيتها صرخت، لأن هذ الترشيح مهم بالنسبة لي.. أنا سعيدة جدا».

منتج المسلسل يعلق على خسارة الجائزة

وعلى الصعيد الآخر، علق عمرو قورة، منتج مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، عقب خسارة منة شلبي للجائزة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا، «يكفينا شرفا أن منة كانت من المرشحات ضمن 5 نجمات عالميات، لجائزة أفضل ممثلة، وبإذن الله تفوز في العام القادم أو اللي بعده»، وتابع، معلقا، «ولولا أن منصة شاهد أرسلت مسلسل كل أسبوع يوم جمعة، اللي هو مسلسل مصري في الأساس، لما ترشحت منة للجائزة، يبقى إحنا اللي كسلانين ونستاهل تجاهل الجوائز العالمية لنا، لأننا لا نسعى إليها، المهم جوائز (وشوشة) و(دير جيست نجوم العرب) والحاجات دي، اللي مع كامل الاحترام لها فهي في النهاية جوائز محلية مبنية على استفتاء الجمهور، وجوائز الجمهور ليست مقياس التميز والإجادة ولا حتى مصداقية بسبب اللجان الإلكترونية، والتصويت بمعايير عاطفية وليست فنية».

وأضاف قورة، أنه من المؤسف، فوز المسلسل الإسرائيلي «طهران»، بجائزة أفضل مسلسل، قائلا «يؤسفني أقول كمان إن جائزة أفضل مسلسل ذهبت الى مسلسل (طهران) الإسرائيلي، اللي أجمعت ناس كثير على تميزه حتى لو عندنا مشكلة عقائدية لكن الحق يُقال، فمستوى مسلسلاتهم بقى مرتفع جدا، إنما الأهم إنك تشارك وتبعت شغلك علشان احتمالات فوزك تزيد».