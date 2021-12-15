العثور على جثة موظف أبكم داخل منزله بالفيوم.. «متكتف ومخنوق» (صور)

لم يخرج «ربيع» كعادته كل يوم من منزله بقرية «أبوكساه» التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، الأمر الذي أثار الشكوك حول اختفائه، ودفع ذويه وجيرانه لطرق الباب عليه بشدة لإيقاظه دون استجابة، وتوالت الطرقات على الباب دون جدوى فأصابهم الرعب خصوصاً أنّه أبكم ولا يمكنه الحديث.

وإزاء هذا الموقف أبلغ الجيران الشرطة التي حضرت على الفور، وكسرت الباب بعد استئذان النيابة العامة، وصُعق الجميع حينما عثروا على الموظف مقتولاً، وقد تم تكبيل يديه بالحبال، وخنقه، وتُركت جثته مقيدة اليدين.

عثور على جثة أبكم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغاً من أهالي شارع الرزقة بقرية أبوكساه بنطاق المركز، بالعثور على جثة شخص أبكم ويعمل موظف بمجلس المدينة.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة ربيع بكري نصر الدين، ويعمل موظف بمجلس مدينة أبشواي، ويديه وقدميه مكبلين بالحبال، وقد قُتل خنقاً.

كردون أمني حول مسرح الجريمة

وفُرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة، وعقب ذلك تم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث لكشف غموض الحادث

وشكّلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، فريق بحث لسرعة حل لغز مقتل الموظف الأبكم، وضبط الجناة، والتي بدأت عملها بتفريغ الكاميرات المنتشرة بمحيط الشارع لرصد تحركات المارة ومعرفة هوية من تسلل إلى منزله وسرعة ضبطه، وتحديد أسباب قتله بتلك الطريقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.