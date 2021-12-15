مدير تحرير الوطن: «حياة كريمة» أحيت آمال الصعيد والريف

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة المصريين في الريف، أحيت الأمل داخل سكان الريف مرة أخرى، بعد أن عاشوا سنوات طويلة عانوا فيها من الإهمال والنسيان، حتى جاءت المبادرة الرئاسية وحوّلت حياتهم إلى الأفضل.

وأضاف مدير تحرير جريدة الوطن، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة DMC، أنّ مصر بها نحو 375 قرية في الريف شمالا وجنوبا، وأي مواطن يسير في هذه القرى الآن، سيرى بعينه جهود «حياة كريمة» وما غيّرته للأفضل في جميع المجالات، سواء على مستوى الترع أو الطرق أو الصحة وحتى السكن، متابعا: «ناس كتير في الصعيد كانوا بيقولوا إحنا منسيّين وبعيد عن الحكومة والتطوير والخدمات، والطرق سيئة والمستشفيات مش مؤهلة ومفيش إمكانيات».

شكل جديد لريف مصر خلال 3 سنوات

وأوضح الكاتب الصحفي، أنّ شكل الريف المصري سيتغيّر كثيرا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يشهد مطلع 2022 انتهاء تطوير 375 قرية في مجالات عدّة، مثل تبطين الترع، وتأهيل الطرق، وتطوير المستشفيات، وتحسين جودة التعليم، وتأهيل المنازل وإعادة بنائها.

وتابع عبدالراضي، أنّ القيادة السياسية تبني مصر بشكل جديد يليق بالمواطنين وآدميتهم، مشيدا بمبادرة «حياة كريمة» لتغيير حياة المصريين، قائلا: «مبادرة الرئيس السيسي رائعة وأكثر من ممتازة، طبطبت على ناس كتير، ياما شقيت وتعبت وعاشت في ظروف صعبة وعانت كتير».

المبادرات والقوافل الطبية مهمة لصحة المصريين

وأشاد مدير تحرير الوطن، بالمبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تجوب أنحاء مصر كافة للكشف على المواطنين بالمجان، مؤكدا أنّ دورها «مهم جدا» حتى يحين الوقت وتنتهي الحكومة من تغطية مصر بمشروع التأمين الصحي الشامل: «أهالي الصعيد والريف محتاجين يتم الكشف عليهم بشكل دوري، القوافل الطبية بتروح وتكشف على الناس مجانا وبتديهم علاج، مش بس كده، دي كمان بتكتشف أمراض مزمنة ممكن يكون المريض مش حاسس بيها ومعندوش القدرة يعالجها».