«تعليم بني سويف» تعلن ضوابط التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية

أعلن الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، ضوابط إجراءات التقدم لإمتحان إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية المهنية) للعام الدراسي 2022/2021، حيث يعقد الامتحان على مستوي المديرية من دورين، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان للطلاب المقيدين بالصف الثالث بالمدارس الإعدادية المهنية والمنقولون من الصف الثاني دون مواد رسوب للصفين الأول والثاني والطلاب السابق لهم التقدم للامتحان على أن يكون تقدمهم للامتحان من الخارج .

كتابة البيانات بدقة والالتزام بتعليمات الامتحان

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الطلاب بمراعاة الدقة التامة في كتابة جميع البيانات، والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، حيث يتم تحرير استمارة التقدم تحت إشراف مدير المدرسة، وأن تكون مستوفاه للشروط الخاصة للتقدم وتشكيل لجنة بالمدرسة لمراجعة البيانات علي شهادات الميلاد وسجلات المدرسة.

وأوضح أما بالنسبة لطلبة المنازل الذين يرغبون في تأدية الامتحان يتقدمون باستماراتهم إلى آخر مدرسة كان مقيدا بها، على أن يرفق بالاستمارة بيان رسوب صف ثالث مهني إذا كان قد سبق له تأدية امتحان الصف الثالث مهني ورسب، وبيان نجاح للصفين الأول والثاني مهني في حالة تقدم الامتحان للمرة الأولى، وشهادة ميلاد الرقم القومي، وإيصال رسم دخول الامتحان على أن تقوم المدرسة بالمراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب.

دعم مدارس لجان الامتحانات بالأثاث اللازم

وشدد «شحاتة» على لجنة النظام والمراقبة بضرورة مراجعة استمارات الطلاب عند استلامها، والتأكد من أحقية كل طالب من دخول الامتحان، كما وجه مديري الإدارات بضرورة تزويد المدارس التي بها لجان سير امتحان بالاثاث اللازم والمناسب لأعداد الطلاب وتوفير الإضاءة الكافية ووجود حجرة مؤمنة الكنترول اللجنة والتأكد من نظافة وصلاحية دورات المياه.