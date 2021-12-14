محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في وقائع «تقصير» بـ7 مجالس قروية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية وضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية، التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة، من خلال منظومة متكاملة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير عام الإدارة، موضحا خلاله أنه جرى «على مدار 10 أيام»، تنفيذ حملات متابعة وتفتيش على 7 مجالس قروية بمراكز: بني سويف، الواسطى، الفشن، ببا وناصر، التي شملت (قمبش الحمراء، تلت، هلية، أطواب، قمن العروس، بليفيا، دلاص).

وبحسب التقرير، رصدت لجان المتابعة، مجموعة من أوجه قصور في قطاعات النظافة والبيئة والإشغالات بتلك القرى، إذ تضمن تقرير زيارة قرية قمبش الحمراء، رصد: 27 حالة غياب وترك عمل، وجود إشغالات على الطريق المؤدي للوحدة المحلية عبارة عن ورش ومحلات، وعلى طول طريق مصرف المحيط بين مسجد الشيخ بكري والكوبري الغربي لترعة عمار، وقمامة بمصرف المحيط وكثافة ورد النيل بالمصرف، وطفح مياه ومخلفات أرض بمدخل المدرسة الثانوية.

وفي قرية تلت، جرى رصد 22 حالة غياب وترك عمل، ووجود إشغالات عبارة عن تشوين مواد بناء ومخزن سيراميك، وقمامة بالشارع المؤدي لفرع البنك بالقرية، فيما تم «خلال زيارة قرية هلية»، رصد 9 حالات غياب، و17 حالة مأمورية، ووجود إشغالات داخل بشارع الترعة، ومشون مواد بناء على طريق «هلية/ سمسطا» داخل الكتلة السكنية، وغرفة بدون غطاء وقمامة، خلف صور التجميل على المصرف الغربي، وبمنطقة المظلة، وخلف المسجد الكبير.

وفي أطواب جرى رصد:11 ترك عمل، ووجود إشغالات أكشاك بجوار سور المدرسة الرسمية للغات، وأمام مبنى الجمعية الزراعية و المدرسة الإعدادية بنين، وبجوار شركة المياه، علاوة على رصد قيام أحد المواطنين بالبناء بدون ترخيص.

وفي قرية قمن العروس: رصد 5 حالات غياب، ووجود إشغالات أمام مدرسة قمن الإبتدائية، وبشارع أبوالعزايم ومخلفات قمامة وروث مواشي خلف العمارات السكنية، وأمام كوبري السوق.

وتضمن تقرير متابعة قرية بليفيا الإشارة إلى 9 حالات غياب وترك عمل، وإشغالات عبارة عن محلات وأكشاك ومحلات جزارة بمنطقة المسجد الكبير، وتراكم للقمامة والمياه بشارع الترعة المردومة، ووجود قطعة أرض فضاء بها قمامة ومخلفات هدم وطفح مياه وسط الكتلة السكنية، وتجمع قمامة أمام مدرسة بنى حمد الإبتدائية، ومخلفات وأتربة أمام الجمعية الزراعية، ومركز الشباب، وتراكمات القمامة، ومخلفات الهدم بالقرية، وفي دلاص، تم رصد 7 حالات غياب وترك عمل، بجانب قيام الوحدة المحلية بتحريرمحاضر إشغالات وبيئة

ووجه المحافظ، بالتحقيق مع حالات تاركي العمل وحالات الغياب «دون سند»، والمسؤولين بقسم الإشغالات لوجود إشغالات وتعديات والتباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منعها.

كما وجه بالتحقيق في واقعة التقاعس عن اتخاذ الإجراء القانوني بشأن البناء دون ترخيص «بحسب التقرير»، والتنسيق مع الري لسرعة تطهير الترع والمجاري المائية التي تحتاج إلى تطهير وأعمال تكريك، مع معاودة الزيارات الميدانية، لمتابعة الالتزام بتفيذ تلك التوجيهات وتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها تقارير الزيارات.