نائب وزير التعليم لـ«الوطن»: نخطط لتدريس اللغات في الثانوية الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تخطط لتدريس اللغات لطلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاته «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، لتخريج خريجين لديهم مهارات سوق العمل المعاصرة، مواكبة متطلبات العصر، مشيراً إلى أن وجود لغة أجنبية يستطيع من خلالها التوظيف.

يختار الطالب واحدة من هذه اللغات

وأضاف نائب وزيرالتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تدرس إدارج لغات أجنبية أخري بجانب الإنجليزية، مثل الألمانية، الفرنسية، الصينية، ويمكن إدراج مواد أخرى، بحيث يختار الطالب واحدة من هذه اللغات، لتكون معه في الثلاث سنوات التي يقضيها في التعليم الفني.

مجاهد: نحتاج لتدريب مكثف للمعلمين وتمويل كبير

وقال مجاهد، إن تدريس اللغات لطلاب الدبلومات الفنية، يحتاج إلى تدريب مكثف للمعلمين عن طريق الملحقيات الثقافية بالسفارات التي سيتم تدريس لغات بلدها، وهذا بيحتاج إلى ترتيبات وتمويل لا يتم توفيره بسهولة.

وأكد نائب الوزير على أن التعليم الفني يتخرج منه سنويا نحو 700 ألف طالب وطالبة، ويصعب على سوق العمل في مصر أن يستوعب كل هؤلاء، وبالتالي فإن مواكبة هؤلاء لمتطلبات العصر، يتطلب أن يكون معهم لغة أجنبية تسهل مهمة توظيفهم مستقبلا.

التعليم تنتهي من تطوير 75% من مناهج التعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة انتهت من تطوير 75% من مناهج التعليم الفني وتحويلها إلى جدارات، بحيث تكون كل التخصصات والمناهج الحديثة مواكبة لسوق العمل، وليس من بينها أيّ تخصص قديم يقود الخريجين إلى البطالة بعد التعليم.

وأكدت وزارة التعليم، على أنه يتم استكمال تطوير المناهج وتحويلها إلى جدارات، لتصل النسبة إلى 100%، بحيث تكون جميع التخصصات الفنية حديثة ومعاصرة، وتتناسب مع احتياجات الدولة من التنمية وإنجاز المشروعات القومية والحد من البطالة بنسبة كبيرة.