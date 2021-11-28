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طارق شوقي يغادر إلى فنلندا لبحث مجالات التعاون لتطوير التعليم الفني

كتب:

الوطن
01:13 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

يغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، القاهرة متجهًا إلى دولة فنلندا، لبحث مجال التعاون مع وزارة التعليم والثقافة في فنلندا.

توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير التعليم الفني والتعليم العام

ويضم الوفد المصاحب للوزير الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتتضمن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة والجانب الفنلندي لتطوير التعليم الفني والتعليم العام.

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