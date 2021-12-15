وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة بعد صراع مع المرض

غيّب الموت رئيس وزراء الأردن الأسبق، ورئيس الديوان الملكي السابق، الدكتور فايز الطراونة، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى، الدكتور منذر الحوارات، أنّ الطراونة توفاه الله في ساعات الفجر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك عن موقع «رؤيا» الإخباري.

كما أعلنت منى الطراونة، ابنة شقيق رئيس الوزراء الأسبق، وفاة عمها، قائلة: «انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم».

وفاة رئيس الوزراء الأردنى الأسبق عن 72 عاما

وشغل الطراونة منصب رئيس الوزراء الأردني مرتين، الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد الملك عبدالله الثاني، إذ تسلّم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988، وعمل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، كما عمل رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

ونعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الراحل، قائلا: «توفي أحد رجالات الأردن البارزين، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور فايز الطراونة، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعرش الهاشمي في مختلف مواقع المسؤولية».

الخصاونة: الأردن فقد أحد رجاله الأوفياء برحيل الطراونة

وقال رئيس الوزراء الأردني: «برحيل الطراونة فقد الأردن أحد رجالاته الأوفياء المدافعين ببسالة عن مواقفه وثوابته على مختلف المستويات محليا وإقليميا ودوليا، والمخلصين للقيادة الهاشمية في سعيها الدؤوب لرفعة الوطن وخدمة الأمة»، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.