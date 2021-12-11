الأردن يتوقع اكتشاف إصابات جديدة بـ«أوميكرون»: لا توجد دولة محصنة ضده

أعربت مصادر صحية أردنية عن توقعات باحتمال اكتشاف حالات جديدة مصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وذلك بعد أن سجل الأردن ليلة أمس الجمعة إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون».

ليست هناك دولة محصنة من دخول المتحور أوميكرون

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن بسام حجاوي: إنه ليست هناك دولة محصنة من دخول المتحور أوميكرون إليها، مضيفا أنه قد يتم اكتشاف حالات جديدة من أوميكرون في المملكة الأردنية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار «حجاوي» إلى أن وزارة الصحة الأردنية تقوم بالتقصي الوبائي للمخالطين وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة لاكتشاف مصدر العدوى حتى يتم التعامل معها.

إصابتين بالمتحور الجديد أوميكرون أحدهما لمصاب لم يسافر خارج الأردن

وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، قد قال في تصريحات سابقة، إن متحور دلتا يخيف في الأردن أكثر من متحور أوميكرون، هو الأمر الذي يتفق معه المسؤولين الصحيين في عدد آخر من بلدان العالم.

وسجل الأردن ليلة أمس الجمعة إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون تعود لشخصين أردنيين أحدهما قادم من جنوب أفريقيا، والثاني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهما تحت الحجر المؤسسي.

الأردن بعد تونس في تسجيل إصابات بأوميكرون

وكانت تونس، قد أعلنت يوم الجمعة السابق، تسجيل أو إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لشاب قادم من إحدى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على متن رحلة من إسطنبول «تركيا»، حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال مدير معهد باستور تونس، هاشمي الوزير، إنه تم التأكد من تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أنجزها معهد باستور لعينة مصابة بفيروس كورونا تعود لمسافر أصيل من بلد أفريقيا جنوب الصحراء وصل إلى تونس عبر طائرة قادمة من إسطنبول «تركيا».