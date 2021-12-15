نادر الأتات يطرح أغنية «قلي وبينك».. صورها في دبي (فيديو)

طرحت شركة «لايف ستايلز ستوديو»، أحدث أغنيات الفنان اللبناني نادر الأتات، وتحمل اسم «قلي وينك»، وذلك في أول تعاون بينهما.

وصدرت أغنية «قلي وينك» على طريقة الفيديو كليب عبر قناة الشركة على اليوتيوب، وظهر نادر الأتات في الكليب تائها في صحراء دبي بحثا عن حبيبته، ومتسائلا «قلي وينك».

«قلي وينك» كلمات أميل فهد وألحان وسيم بستاني

وجاءت أغنية «قلي وينك» باللهجة البيضاء التي سبق وقدمها «الأتات» في بداية مشواره الفني، حيث عاد للبدايات بهذا اللون الغنائي الذي يتناسب مع خامة صوته.

وقال الأتات عن الأغنية عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، «على مسمعكن وإن شاء الله تحبوها، مبسوط إنه أوّل تعامل إلي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز يكون هالقد بيشبهني.. وعلى سيرة البدايات بدّي إشكر كل محب وكل حدا كان حدّي واشتغلنا سوا، كل المحبين يلي ما تركوني من وقت ما بلشت لليوم.. وكل حدا منكن التفت لصوتي وكل شي بقدمو.. بفضل الله ومحبتكن مكملين بإذن الله..بحبكن كتير».

تصوير «قلي وينك» في دبي مع المخرج عادل سرحان

وحملت أغنية «قلي وينك» كلمات أميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، بينما جاء الكليب بإخراج عادل سرحان، وتقول كلماتها:

قلّي وينك يا حبيبي وين

حامل قلبي ع كفّي وبضلوعي النار

قلّي مع مين بكفّي المشوار

لو أعرف وينك بمشي حافي وبروح

بشيلك ع حفّة رمشي وعآخر روح

متل الأرض المهجورة صرلي من سنين

وأنت عايش متهنّي مدري مع مين

أحلامي منّي فلّو عبلاد الصين

ويللي بيسألني بقلّو الله بِعين

قلّي وينك يا حبيبي وين وين وين وين

مستنظر يوم رجوعك بكّي النايات

لاقيك وإشبع منّك غمر ولهفات

قولك معقولي حلمي يتحقق يوم

يمّا رح عيش بظلمة وياكلني اللوم

متل الأرض المهجورة صرلي من سنين

وأنت عايش متهنّي مدري مع مين

أحلامي مني فلّو عبلاد الصين

ويللي بيسألني بقلّو الله بِعين