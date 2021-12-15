كواليس ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد بعد طرح «خاصمت النوم»

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب ثاني أغنيات ألبومها الغنائي الجديد خلال الساعات الماضية بعنوان «خاصمت النوم»، وذلك فور عودتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصدرت الأغنية قوائم المشاهدة عبر يوتيوب مصر.

أغنية «خاصمت النوم» هي ضمن ألبومها الغنائي الجديد الذي تعاقدت عليه شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي يطرح تباعا عبر المنصات الإلكترونية وقناة الشركة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

شيرين عبدالوهاب تصدر ألبومها الجديد مع شركة روتانا

شيرين كانت قد سجلت أغنية خاصمت النوم بعد عودتها من الإمارات مع الملحن عمرو الشاذلي والموزع عمرو الخضري، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري.

قبل أغنية خاصمت النوم كانت شيرين قد طرح أغنية واحدة رسمية بعنوان «كلها غيرانة»، وطرحت أثناء وقوع انفصال شيرين عن زوجها الفنان حسام حبيب وأثناء الانفصال طرحت شيرين عبدالوهاب أغنيتين مسربتين، وهما «ملكش مكان» والثانية «القماص» التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب ووصل عدد مشاهديها لأكثر من 10 ملايين مستمع.

خاصمت النوم من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي

وعلمت «الوطن» أن ألبوم شيرين الجديد مع شركة روتانا سيتضمن أكثر من 10 أغنيات سيتم طرحهم تباعا عبر يوتيوب كل أسبوع أغنية وتتعاون في الألبوم مع عدد من نجوم الشعر والتلحين منهم أمير طعيمة ومحمد يحيى وعمرو المصري وعمرو الشاذلي وتامر علي والنابلسي.

كما أوضحت مصادر لـ«الوطن» بأن شيرين تنوي أن تشدو في رأس السنة هذا العام بالقاهرة وأن تقدم حفلا غنائيا كبيرا نظرا لابتعادها طيلة السنوات الماضية عن تقديم حفلات رأس السنة بالقاهرة.

يذكر أن شيرين كانت قد تصدرت تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وأيضا بعد ظهروها حليقة الرأس خلال حفلها في دولة الإمارات وانتشار أخبار حول اعتداء زوجها عليها وقيامه بحلق شعرها بهذه الطريقة.