تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم لقاءات مرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، الأولى تجمع بين مصر وتونس في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والأخرى بين الجزائر وقطر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، لذا ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول تردد قناة الكاس القطرية، المقرر أن تنقل مواجهات البطولة اليوم عبر البث المفتوح.

تردد قناة الكاس القطرية

يُضبط التردد على 11919 على القمر الصناعي نايل سات، باستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

يُضبط التردد على 12245 على القمر الصناعي عرب سات، باستقطاب عمودي V، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

يُضبط التردد على 10770 على القمر الصناعي سهيل سات، باستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

يُضبط التردد على 3660 على القمر الصناعي آسيا سات، باستقطاب عمودي V.

موعد مباراة مصر وتونس

وتقام مباراة مصر وتونس، في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس العرب، على ملعب استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيكون معلق المباراة كل من: الجزائري حفيظ دراجي، وأحمد الطيب وهيكل الصغير عبر قناة الكأس، وأيمن الكاشف وهشام معمر عبر قناة أون تايم سبورتس.

ومن المقرر أن ينقل اللقاء أيضًا عبر قنوات beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2، beIN Sports Connect ، وON Time Sports 1 HD.

كما يتولى إدارة المباراة تحكيميًا الإيراني علي رضا فغاني، ويعاونه محمد رضا أبو الفضل، كمساعد أول، والألماني كريستيان جيتلمان، مساعد ثان، والأوروجواياني أندريس كابيريرا، حكمًا رابعًا.

تشكيل مصر المتوقع

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مصر المتوقع، الذي سيخوض به مباراة تونس، على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود الونش – أحمد حجازي - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية - حسين فيصل – محمد شريف - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

تشكيل تونس المتوقع

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: منتصر الطالبي - بلال العيفة - ياسين مرياح - محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلالي - فرجاني ساسي.

خط الهجوم: حنبعل المجبري - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.