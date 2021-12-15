تردد قناة اون سبورت الجديد لمتابعة مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

يبحث الكثيرون عن تردد قناة أون سبورت الجديد، بعد أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية عن إذاعة المباراة المرتقبة اليوم بين منتخب مصر ونظيرة التونسي، في دور نصف نهائي كأس العرب فيفا 2021، عبر القناة المفتوحة ليتابعها الملايين اليوم بشكل مجاني.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة اون سبورت الجديد لمتابعة مباراة منتخبي مصر وتونس اليوم ضمن دور النصف نهائي لكأس العرب المقام بدولة قطر.

تردد قناة اون سبورت الجديد

ويمكن لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لـ مباراة مصر وتونس في دور النصف النهائي لكأس العرب، والتي من المقرر أن تبث المباراة اليوم على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة مصر وتونس في كأس العرب

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب تونس اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

كما تذاع مباراة منتخب مصر وتونس أيضا في الدور النصف النهائي لكأس العرب عبر قناة «bein sport 1»، والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

يشار إلى أن المنتخب المصري تأهل لدور نصف النهائي، بعد أن حقق الفوز على نظيره الأردني في مباراة ربع النهائي بنتيجة 3-1 بعد لجوء الفريقين لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما تأهل منتخب تونس لمباراة نصف النهائي على حساب منتخب سلطنة عمان بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.