هل تعفي الروشتة الموظف من عقوبة الفصل حال إيجابية عينة تحليل المخدرات؟

قال عمرو عثمام مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ، إنّ هدف قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، هو حماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناجمة عن العمل تحت تأثير المخدر، لافتا إلى الكشف على ما يقارب نصف مليون موظف بالجهاز الإداري، منذ مارس 2019 وحتى الآن، وثبت أن نسبة التعاطي تراجعت من 8% إلى 1.7%، بسبب تكثيف حملات الكشف على الموظفين.

علاج الإدمان: قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها

وأشار فى تصريحات لـ«الوطن»، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجري علاجها، ومثبت ذلك بالمستندات.

تفاصيل تحليل المخدرات للموظفين بالجهاز الإدارى

من جانبه قال هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن تحليل المخدرات للموظفين بالجهاز الإدارى يتم من خلال 3 مراحل كالآتي:

- شريط استدلالي مثل شريط كشف الحمل، يبين إذا كان هناك مخدر أم لا وكذلك نوع المخدر.

- في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها، ثم تذهب إلى وزارة الصحة بالمعامل المركزية التي تقوم بتحليل العينة من خلال الجهاز الذي يحدد نوع المخدرات ونسبتها.

وكشف أخصائي علاج الإدمان لـ«الوطن»، أنّ الموظف حال إصراره على سلبية العينة، من حقه التظلم في مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل وتحليل العينة مرة ثالثة بشكل أكثر دقة.

ولفت إلى أنّ من يتعاطى دواء ويدخل ضمن الاستخدام الطبي وليس سوء الاستخدام، فهو ليس مدمن و ليس متعاطي، فالروشتة الطبية المختومة بأدوية معينة ولمدة معينة تثبت مرضه، وبالتالي يُعفى من عقوبة الفصل وعليه تقديم الروشتة للجنة الكشف، مناشدا المرضى بضرورة الإفصاح عن الروشتة قبل بدء التحليل.