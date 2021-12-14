«س وج».. ما تريد معرفته عن تحليل المخدرات للموظفين قبل تطبيقه بساعات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات سيبدأ تطبيقه اعتبار من غدٍ الأربعاء 15 ديسمبر 2021، حيث قام الصندوق بإطلاق حملات توعية بعنوان «القرار قرارك هتعيش لكيفك ولا لأكل عيشك»، مشيرا إلى أن هدف القانون حماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن العمل تحت تأثير تعاطي المخدرات.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بتحليل المخدرات على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة كالتالي:

ما هي مراحل تحليل المخدرات على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة؟

أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لـ «الوطن»، أن مراحل تحليل المخدرات تتم كالآتي:

- أول مرحلة هي سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن كلا من الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، حيث يجري سحب عينة بول من الموظف، وفي حالة وجود اشتباه أو أي مؤشر إيجابي يجري أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.

- إذا رغب الموظف في التظلم على نتيجة العينة، يمكنه ذلك من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى في مصلحة الطب الشرعي.

- التحليل التوكيدي وهو ما يؤكد بشكل قطعي ثبوت التعاطي من عدمه، وإذا ما كان هناك تفاعلات دوائية، تظهر من خلال التحليل التوكيدي.

- عمل كشف إكلينيكي للموظف في حال ادعائه تعاطيه الأدوية المخدرة لأسباب علاجية، لإثبات صحة كلامه حتى لو لم يوجد معه روشتة أو أي دليل، وهو ما أوضحه «عثمان» قائلا «لو الموظف قالي أنا بأخد ترامادول علشان تعبان وليس معه إثبات، سيتم الكشف عليه إكلينكيا».

- الكشف الإكلينيكي يكون من خلال مصلحة الطب الشرعي التي تثبت صحة كلام الموظف، وفي حالة التأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي يجري مخاطبة الجهة الإدارية.

كم موظف بالدولة خضع لتحليل المخدرات حتى اليوم؟

خلال الفترة الماضية، تم الكشف على ما يقرب من نصف مليون موظف بالجهاز الإداري، منذ مارس 2019 وحتى الآن، وثبت أن نسبة التعاطي انخفضت من 8% إلى 1.7%، بسبب تكثيف حملات الكشف على الموظفين.

هل من حق الموظف المتعاطي التقدم للعلاج بعد بدء تطبيق قانون الفصل؟

قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات هدفه العلاج، ويعمل على تضييق فرص الاستمرار في التعاطي، وبعد 15 ديسمبر إذا تقدم أي موظف للعلاج طواعية، لن يقع تحت طائلة القانون، ومباشرة العمل تحت تأثير المخدر يعرض الموظف للفصل.

كيف يتم التصرف مع الموظف الذي يتعالج من الإدمان وقت الكشف في مقر عمله؟

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك بالمستندات، وإظهار العينة إيجابي خلال الكشف عن الموظفين، وتعني أن الموظف تحت تأثير المخدرات، وإذا كان يقوم بالعلاج بالفعل وجرى سحب المخدر منه فلن تظهر نتيجة العينة إيجابية، وإذا ظهرت إيجابية تكون العقوبة الفصل.

هل هناك أدوية تظهر نتيجتها إيجابية بالتحليل؟

أحمد الكتامي، مدير الخط الساخن بصندوق علاج الإدمان، أوضح أنه إذا كانت المادة التي يتعاطاها الموظف من أنواع الأدوية التي تظهر في التحاليل مشابهة للمخدرات، يتم معرفتها، مشيرا إلى أن هناك أدوية معينة تظهر في الكشف الاستدلالي بأنها مؤشر مخدرات، لكن الكشف التوكيدي، يؤكد أنه دواء، على عكس المخدرات التي تظهر في الكشف الاستدلالي والتوكيدي بأنها مخدرات، وسوء استخدام بعض الأدوية، يظهر في نتيجة التحاليل إيجابية.