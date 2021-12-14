«علاج الإدمان»: الممتنع عن تقديم عينة تحليل المخدرات يعامل مثل المتعاطي

كشف مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن آلية تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذي يبدأ تطبيقه بداية من الغد الموافق 15 ديسمبر 2021، موضحًا أن حملة الكشف على موظفي مؤسسات الدولة، ستبدأ بتشكيل لجان تضم صندوق مكافحة علاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي وممثل عن الجهة الخاضعة للكشف، ثم تجتمع كل لجنة بعد ذلك، وتبدأ مأمورية عملها على الجهة الخاضعة للكشف، بطلب كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين.

حملة الكشف وتحليل المخدرات تشمل الرجال والنساء

وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تلك اللجان تحدد بعد ذلك الأشخاص الخاضعة للكشف الخاصة بالجهات المختلفة التي تستهدفها كل لجنة، وفور تحديد ذلك يمتنع على هؤلاء الأشخاص الخروج من تلك الجهات حتى يوقع الكشف عليهم، موضحًا أن حملة الكشف وتحليل المخدرات تشمل الرجال والنساء.

الممتنع عن تقديم العينة يعامل معاملة المتعاطي

ولفت مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن أي شخص سيقوم بالخروج من الجهة التي يعمل بها دون الخضوع لكشف المخدرات حين تبدأ لجنة التحليل عملها مع تلك الجهة، سيتعامل معاملة المتعاطي، مضيفًا: «الشخص الذي سيمتنع عن تقديم عينة تحليل مخدرات للجنة المختصة بجهة عمله، سيعامل معاملة المتعاطي».

وبالنسبة للأشخاص الذين سيقدمون عينات تحليلهم، إذا تبين من الكشف الأولي تعاطيهم للمخدرات، فإن اللجان المختصة لا تكتفي بهذا التحليل، بل تحرز عينة التحليل وتقوم بالكشف عنها بمعمل آخر، لتتأكد بنسبة 100% ما إذا كان صاحب تلك العينة متعاطي للمخدرات من عدمه.