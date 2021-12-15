الأرصاد: طقس معتدل نهارا وبارد ليلا وفرص لسقوط أمطار (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلا على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد أيضا فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 18 الصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 13.

سيوة العظمى 17 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13.

دمياط العظمى 20 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.

السويس العظمى 20 والصغرى 12.

العريش العظمى 20 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 6.

طابا العظمى 19 والصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 8.

المنيا العظمى 19 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 19 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 10.

قنا العظمى 21 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 22 والصغرى 11.

أسوان العظمى 23 والصغرى 12.