حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية.. هيئة الأرصاد الجوية توضح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية؛ إذ يتوقع الخبراء اعتدال الأحوال الجوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق، فضلا عن تهيئة الفرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية اليومية التي يقدمها للقراء، حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، في التقرير التالي:

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة الطقس غدًا على القاهرة والإسكندرية، معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلة للبرودة على السواحل الغربية، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والإسكندرية

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة 19، بينما الصغري 11، أما في الإسكندرية فتكون الكبري 18 والصغري 13.

الظواهر الطبيعية غدا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاطا للرياح غدًا على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار غدا

وكشف خبراء الأرصاد أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30:40%» على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.