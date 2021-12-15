«مكافحة الإدمان»: لجان مفاجئة تنهي خدمة متعاطي المخدرات بدءا من اليوم

قال الدكتور مختار رمضان، المدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن اليوم سيشهد تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، متضمنا الحكم بإنهاء خدمة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة في إحدى الحملات المفاجئة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية.

الكشف على 450 ألف عامل في الجهاز الإداري للدولة

وأضاف المدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الآلية موجودة وجرى تجربتها، لدينا لجان منتشرة في محافظات الجمهورية كافة، وطبقت الكشف سابقا على كل الوزارات، ونجحنا في توقيع الكشف خلال فترة سابقة على 450 ألف عامل في الجهاز الإداري للدولة وبدأت الحملات منذ مارس 2019 وانخفضت نسبة التعاطي من 8% إلى 1.7%، ولدينا تفاؤل كبير باستمرار انخفاض النسبة مع تطبيق القانون الجديد».

على المواظف تناول أدوية لجنة بها وبحالته الطبية

وتابع المدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن لجان الكشف على متعاطي المخدرات تتشكل بعضوية ممثل عن الصندوق وممثل عن الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان وممثل عن مصلحة الطب الشرعي وممثل عن الجهة الخاضعة للكشف.

إخضاع عينات الموظف للتحليل حال تلقيه أدوية

وأشار إلى أن ممثل مصلحة الطب الشرعي مسؤول عن تلقى التظلمات: «عندما ننزل إلى الجهة المستهدفة فإننا نحلل عينة البول عن طريق الكشف الاستدلالي في البداية ولا نكتفِ بهذه النتيجة، ونقوم بإخضاع نفس العينة لتحليل آخر في المعامل الدقيقة، وإذا كان الموظف يتناول أدوية يجب أن يبلغ اللجنة بها وبحالته الطبية ويتم إثبات ذلك في المحضر الخاص باللجنة، وتُحال عينته إلى مصلحة الطب الشرعي لمنع أي تأثيرات دوائية قد تؤثر على نتيجة الكشف».