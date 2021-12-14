«مكافحة الإدمان»: وقعنا الكشف على 450 ألف موظف.. والفصل للمتعاطين غدا

قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه بدءًا من غد الأربعاء 15 ديسمبر، سيجري تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، بعد انتهاء المهلة التي كانت معطاة لهم للعلاج، والتي بدأت منذ 16 يونيو الماضي.

حملات لكشف المتعاطين

وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن حملات الكشف عن التعاطي منفذة بالفعل على أرض الواقع، منذ شهر مارس 2019، في كل المحافظات والوزارات، ونجحوا في توقيع الكشف عن 450 ألف عامل، وانخفضت نسبة الحالات المكتشفة من 8% في بداية الحملات، إلى 1.7%، مشددًا على أن الآليات موجودة والتنفيذ يتم بالفعل، ولكن الشئ الوحيد الذي سيحدث بدءًا من الغد، هو الجزاءات، حيث يُفصل الموظف المتعاطي بشكل مباشر.

التطبيق الحاسم للقانون

وتابع مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنهم متفاءلون جدًا بتطبيق القانون، ويتوقعون انخفاض نسب التعاطي مع التطبيق الحاسم للقانون، لأنه صدر بالأساس لحماية المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة للدولة، ويسعون إلى عدم وجود حالة تعاطي واحدة في المؤسسات الحكومية.

تفاصيل تطبيق القانون

كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد أن بدء قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات، سينفذ بداية من الأربعاء 15 ديسمبر الجاري،، لافتا إلى أن الهدف من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، هو حماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشاكل العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، إذ أن عملية العلاج تتم مجانا وفي سرية تامة، مشيرًا إلى أن أي موظف الذي يتعاطى المواد المخدرة، يقوم بالتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن (16023)، في سرية تامة دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.