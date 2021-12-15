النقل تعلن دخول برج إشارات المنشأة والمنطقة الأتوماتيكية إلى الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات المنشأة والمنطقة الأتوماتيكية بين برج المنشأة وبرج بلصفورة إلى الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (أسيوط - نجع حمادي) بطول 180 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

تطوير السكة الحديد

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بالانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و60 مزلقانا

وأوضح الوزير أنّ المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و60 مزلقانا)، حيث دخلت حتى الآن 6 أبرج إشارات رئيسية، وبرج ثانوي وهي: «جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة»، بطول 64 كم من إجمالي 180 كم، ودخول 24 مزلقانا من إجمالي 60 مزلقانا.

وتابع أنّ برج إشارات المنشأة يتحكم في 45 سيمافور ضوئي و18 موتور تحويلة، و60 دائرة تراك كهربي، موضحا أنّ تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أنّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.