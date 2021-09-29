تعاون مصري أسباني لتطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية بالسكة الحديد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة تاليس الإسبانية العالمية، لدراسة تنفيذ ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق بطول 65 كم، مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر ليشمل كامل الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذا تطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول 94 كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام «SIL 4» مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطه منوف للتحكم في الخط بالكامل علي أن يتم التمويل من الجانب الأسباني بنظام «EPC+F».

وقام بالتوقيع عن الجانب المصري، المهندس مصطفي أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعن الجانب الإسباني المهندس خسوس سانشز الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإسبانية.

استبدال النظام «الميكانيكي» بآخر إلكتروني

صرح وزير النقل، خلال زيارته لإسبانيا، أن هذا التوقيع يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات على خطوط السكة الحديد ومنها خطوط الضواحي المفردة العالية الكثافة مع تدفق حركة المرور الكثيفة، مشيراً إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الميكانيكي» بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

متابعة القطارات لحظة بلحظة

أوضح أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

يُذكر أن شركة تالس الأسبانية تقوم حالياً بتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خطي القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم و أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي بطول 250 كم.