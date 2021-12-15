مؤسس مركز السموم: بعض الأدوية تجعل عينة تحليل المخدرات إيجابية

بدأت كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، اليوم الأربعاء، تطبيق القانون المعروف باسم قانون «عزل الموظف متعاطي المخدرات»، والذي يطبق بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حيث نشر في 16 يونيو الجاري، وتبدأ العديد من المؤسسات في تطبيق القانون الذي يحمل رقم 73 لسنة 2021، بشأن فصل متعاطي المخدرات.

عزل الموظف متعاطي المخدرات خطوة مهمة

وقال الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، إن تطبيق القرار «عزل الموظف المتعاطي للمخدرات» يعد خطوة إيجابية في تقييم الحكومة للموظفين وعمل التحليل أو العينات بصورة دائمة، مما يعود على المؤسسة بنتائج إيجابية تؤدي إلى تطبيق قرار للنهوض بالمهام العملية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مثالي، وحفاظا على صحة الموظفين بشكل خاص.

أدوية تظهر عينة تحليل المخدرات إيجابية

وأضاف «عمرو» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك بعض الأدوية أو الأقراص التي يأخذها بعض الموظفين بغرض الشفاء من بعض الأمراض تكون سببا في ظهور بعض العينات الإيجابية عند تحليل المخدرات، مما يؤدي إلى ثبوت أن الموظف يتعاطي المواد المخدرة وفقا لنتائج تحليل العينات ويعرضه لـ تطبيق قانون «عزل الموظف المتعاطي للمخدرات».

احذر تناول هذه الأدوية

وتابع مؤسس المركز القومي للسموم، أن هناك قائمة من الأدوية التي تظهر عينات التحليل تعاطي المواد المخدرة مما يؤدي لفصل الموظف، ومنها «أدوية الهلوسة، أدوية العلاج النفسي والاضطرابات، أدوية لتهدئة الأعصاب، الأقراص المنشطة التي تأخذ بغرض تنشيط الجسم».

شروط توضيح تناول هذه الأدوية

وأكد «عمرو» أنه على الموظفين الذين يأخذون بعض من هذه الأدوية التي تم ذكرها أو هناك مداومة على أي نوع من أدوية علاجية والتي تظهر عينة التحليل المخدرات إيجابية مما يؤدي فصله، يجب عليه إحضار مستند مختوم من نقابة الأطباء موضح به سبب حصوله على هذه الأدوية حتى لا يعرض نفسه للفصل، ولا يكتفي بـ «الروشتة» من العيادات الطبية الخاصة.

أدوية علاج كورونا لا تؤثر على التحليل

ونفى مؤسس مركز السموم، أن تكون الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا أو الأدوية التي تستخدم للعلاج من نزلات البرد تؤدي لثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات، فهي لا تؤثر نهائيا على عينة التحليل.