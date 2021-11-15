كل ما تريد معرفته عن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.. ومراحل الكشف

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يشمل بمقتضاه عقوبة الفصل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، يجرى تفعيله اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، منوهًا بأنه يجرى خلال الفترة الحالية تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بحضور ممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وممثل من مصلحة الطب الشرعي، وممثل من الصندوق.

تضييق فرص الاستمرار في التعاطي

من جانبه قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه العلاج، ويعمل على تضييق فرص الاستمرار في التعاطي، مشيرا إلى أنه بعد 15 ديسمبر إذا تقدم أي موظف للعلاج طواعية، لن يقع تحت طائلة القانون.

مراحل كشف تحليل المخدرات

وعن مراحل كشف تحليل المخدرات، أوضح «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراحل تحليل المخدرات، كالتالي:

- أول مرحلة هي سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف.

- في حالة وجود اشتباه بتعاطي الموظف، أو أي مؤشر إيجابي يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.

- في حالة اعتراض الموظف، يجرى التظلم من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحليل التوكيدي الذي يؤكد بشكل قطعي ثبوت التعاطي من عدمه.

- إذا كان هناك تفاعلات دوائية، تظهر من خلال التحليل التوكيدي.

- في حالة التأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي يجرى مخاطبة الجهة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات بدءًا من 15 ديسمبر 2021، وهي الفصل.

من جانبه قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك أدوية معينة، تظهر في الكشف الاستدلالي بأنها مؤشر مخدرات، لكن الكشف التوكيدي يؤكد أنه دواء، على عكس المخدرات التي تظهر في الكشف الاستدلالي والتوكيدي بأنها مخدرات.