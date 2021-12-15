التضامن: بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي.. اليوم

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 سيتم علاجه في سرية تامة دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.

تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين للعلاج

وأشار عثمان، فى بيان له، إلى أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لـ«العلاج من الإدمان»، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي والذي سيتم تطبيقه اليوم.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن كل شخص يثبت إيجابية كشفه يمكن التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، ولكن أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي.

الحشيش يحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن

وأوضح أن الحشيش يحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، يليه الهيروين والترامادول، قائلا: «المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة».

قاعدة بيانات بأسماء الموظفين المعالجين

ولفت إلى أن صندوق علاج الإدمان، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، مشيرا إلى أن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، مؤكدا أنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر لن يظهر تحليله إيجابيا.

وأوضح أنه يتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.