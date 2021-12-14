السكة الحديد للموظفين متعاطي المخدرات: إما العلاج أو الفصل من العمل

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن تنفيذ الهيئة حملات فجائية خلال الأسابيع الماضية، لإجراء تحليل المخدرات على العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، وأنه جرى تحذير جميع العاملين بعدم تعاطي المخدرات، وضرورة إقلاع المدمنين عنها، موضحًا أنه باقي من الزمن نحو 24 ساعة لتنفيذ قانون فصل أي عامل يتعاطي المخدرات من العمل.

فصل نهائي من العمل للموظف المتعاطي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن أي عامل يتعاطى المخدرات في السكة الحديد يفصل نهائيًا من العمل، فالهدف من منع تعاطي المخدرات، الحفاظ على سير العمل ومنع حوادث القطارات، وأن يكون جميع العاملين في قمة تركيزهم أثناء العمل، منوها بأن نحو 1% من العاملين هم من يتعاطون المواد المخدرة في السكة الحديد.

السكة الحديد تحذر العاملين متعاطي المخدرات

وناشد المصدر، جميع العاملين المدمنين في السكة الحديد بالإقلاع فورًا عن تعاطي المخدرات، قائلا: «باقي 24 ساعة على تنفيذ قانون فصل أي عامل يتعاطى المخدرات، يا إما العلاج أو الفصل النهائي من العمل».

وأكد أنه يجرى تحليل جميع عينات العاملين طبقا لآخر تحليلات حدثت، وفي حال وجود عينات إيجابية يجرى إرسال أسمائها للمهندس مصطفي أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

ماذا لو شك العامل في نتيجة العينة؟

وأشار المصدر، إلى أنه في حال التشكيك في أي عينة إيجابية يجرى إجراءات تحليل المخدرات على صاحبها مرة أخرى، حتى يتثنى لنا الحصول على العينة النهائية من التحليل، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي عامل أو موظف بالسكة الحديد بتعاطي المخدرات، وخاصة قائدي القطارات ومساعدي قائدي القطارات وعمال المزلقانات وعمال أبراج الإشارات والكمسارية ومشرفي القطارات.

العمل داخل منظومة السكة الحديد يسير بشكل منضبط

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أن أي عامل في السكة الحديد يتعاطى المخدرات يجرى استبعاده نهائيا من العمل، موضحًا أن العمل داخل منظومة السكة الحديد يسير بشكل منضبط.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة، خاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب.

أولًا: اعتبارًا من يوم 16/12/2021

- تعديل تركيب قطار 963 أكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بجدوله الحالي بتركيب 10 عربات محسنة (تحيا مصر ) ونظرا لفك ارتباط برج الشمال يتم قيام قطار 963 من محطة كوبري الليمون.

ثانيًا: اعتبارًا من يوم 17/12/2021

يجرى تعديل تركيب قطار 1112 اكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بجدوله الحالي بتركيب 10 عربات محسنة (تحيا مصر ).