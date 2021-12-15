محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات مجمعي خدمات حكومية وزراعية بقرية الزرابي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج، للوقوف على نسب التنفيذ، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إنشاء مجمع خدمات بـ10 ملايين جنيه

وتابع المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبوتيج، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد واستمع إلى شرح من مسؤولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع، الذي يتكون من 3 طوابق، ويجري تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية نموذج 2، والذي يجري تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية، وتابع أعمال استكمال المنشآت بالمبنى ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

الهدف من المجمعات الحكومية

وأكد محافظ أسيوط، أن المجمعات الحكومية ستنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات المتنوعة، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

مصادرة 40 شيشة وإزالة إشغالات الباعة الجائلين

في سياق آخر، قال أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة كشارع النميس ومنطقة الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى، فضلاً عن إزالة الباعة الجائلين من مدخل منطقة الوليدية.

ولفت إلى إزالة ورفع لفرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، إضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد، بجانب مصادرة 40 شيشة كاملة بعدد من المقاهي والكافيهات بمناطق أبراج الحقوقيين والقضاة وشارع أحمد علي علوبة.